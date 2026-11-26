Ha rischiato di avere gravi conseguenze la fuga di un 30enne a bordo di un’auto rubata che ieri mattina ha cercato di sfuggire a un controllo della Polizia locale in via Sonnino, nel centro della città.

Tutto è iniziato dopo che una pattuglia della municipale ha deciso di procedere al controllo di un’auto a bordo della quale c’erano tre persone. Nel tentativo di sottrarsi alle verifiche degli agenti, il conducente è partito a forte velocità cercando anche di colpire uno dei poliziotti.

Durante la fuga, secondo la ricostruzione della Polizia locale, avrebbe a più riprese messo a rischio la vita di diversi pedoni dopo aver ignorato incroci col semaforo rosso e imboccato contromano le corsie degli autobus.

La fuga si è interrotta in via Grazia Deledda dove, a causa del traffico intenso, gli occupanti del veicolo sono fuggiti a piedi in diverse direzioni. Gli agenti sono riusciti a fermare il conducente in piazza dei Centomila. Si tratta di un trentenne cagliaritano, con precedenti, che è stato arrestato.

Dagli accertamenti è risultato che l’auto sulla quale i tre viaggiavano era stata rubata nel capoluogo.