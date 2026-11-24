Un semplice rimprovero fa scattare la rabbia di un passeggero che minaccia e aggredisce con un pugno in faccia l’autista. È accaduto sabato notte in viale La Playa a bordo di un pullman della compagnia Baire che percorreva la tratta Cagliari-Capoterra.

L’autista ha presentato una denuncia in Questura. «Poco prima di mezzanotte un uomo, che conosco di vista perché frequenta spesso questa tratta – racconta -, è salito a bordo superando gli altri passeggeri che avevano la precedenza. Quando gli ho chiesto di attendere il suo turno mi ha minacciato e aggredito con un pugno al volto approfittando del fatto che fossi seduto e con la cintura allacciata».

A testimoniare le minacce rivolte all’autista ci sono un video, non si vede però il momento dell’aggressione, e un audio registrato con lo smartphone da uno dei passeggeri a bordo. «Vedrai, ogni volta che salgo sul pullman ti alzo le mani» questa la frase pronunciata dal presunto aggressore.

«Dopo che mi ha colpito – prosegue l’autista – mi è caduto il borsello con le monete delle vendite dei biglietti che lui ha preso affermando fossero sue». Subito dopo è partita la segnalazione alle forze dell’ordine ma l’uomo si è allontanato prima del loro arrivo. L’episodio ha inevitabilmente rallentato la corsa dell’autobus che avrebbe accumulato un ritardo di mezz’ora.

Secondo la denuncia presentata, domenica poi la vittima dell’aggressione si è presentata alla guardia medica dove gli sono stati assegnati due giorni di cure.