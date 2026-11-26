Si opporranno alla richiesta di archiviazione del pm e chiederanno al gip l’imputazione coatta i legali della famiglia Murgia.

Lo hanno annunciato ieri sulla Rai, parlando di un’intercettazione a loro avviso decisiva: «Dimostra che l’ex fidanzato Enrico Astero era con Manuela il 4 febbraio del 1995, giorno in cui è scomparsa» per poi essere ritrovata l’indomani senza vita nella gola di Tuvixeddu. «Lui aveva sempre detto di non vederla da due settimane, questa intercettazione lo smentisce», dichiara l’avvocata Giulia Lai. Un’intercettazione, sottolinea la legale, «ritenuta credibile anche dallo stesso pm che oggi chiede l’archiviazione».

Un elemento che, per il pm, non è tuttavia sufficiente a sostenere un’accusa per omicidio, alla luce dell’assenza di tracce biologiche riconducibili all’indagato sugli indumenti della sedicenne.

I legali chiedono ulteriori accertamenti per dare un nome a quel Dna maschile. «Dagli elementi che abbiamo visto con la collega credo che non ci siano dubbi che si tratti di un omicidio», afferma Bachisio Mele, l’altro legale della famiglia.

(Unioneonline)