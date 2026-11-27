Il Cus Cagliari torna davanti al proprio pubblico per provare a interrompere un avvio di stagione particolarmente difficile. Sabato alle 18, nell'ottava giornata di Serie A2 Femminile, le universitarie riceveranno l'Alperia Bolzano al PalaCus di Sa Duchessa. La formazione allenata da Federico Xaxa è ancora ferma a zero punti, con sette sconfitte in altrettante gare, e ha bisogno di un risultato positivo per non perdere ulteriore terreno dalle dirette concorrenti nella lotta per la salvezza.

Le cagliaritane arrivano dalla trasferta contro Milano Basket Stars, conclusa con un'altra battuta d'arresto, ma anche con qualche indicazione incoraggiante sul piano del gioco. Dopo le numerose difficoltà fisiche delle prime settimane, il Cus sta gradualmente recuperando una migliore condizione atletica e maggiore continuità nelle rotazioni.

A Milano, in particolare, quattro giocatrici hanno chiuso in doppia cifra: Claudia Colli, Giorgia Bovenzi, Meriem Nasraoui e Preslava Koleva. Un segnale di una distribuzione più equilibrata delle responsabilità offensive, anche se finora i miglioramenti non sono stati sufficienti per muovere la classifica.

L'avversaria di sabato occupa invece il quarto posto con otto punti. La squadra altoatesina, allenata da Massimo Romano, può contare su un organico esperto, nel quale figurano l'ex Selargius Manzotti, Liliana Miccio (in passato alla Virtus Cagliari) e Cecili, ex di turno. Tra le protagoniste di questo avvio di campionato c'è soprattutto Mioni, che viaggia a 18 punti di media, mentre completano il gruppo le straniere Oborilova e Korzane.

La partita avrà un significato particolare per Preslava Koleva, pivot bulgara del Cus con un passato proprio a Bolzano. «Sarà speciale affrontare la mia ex squadra - racconta - ho molto rispetto per le mie ex compagne e per lo staff, con i quali ho condiviso un periodo importante. Sarà bello ritrovarle, anche se questa volta saremo avversarie».

Koleva guarda con fiducia anche alle possibilità di riscatto: «Abbiamo lavorato duramente durante la settimana. Siamo motivate e vogliamo continuare a crescere. Sono convinta che riusciremo a trovare la prima vittoria e che questo ci darà ancora maggiore fiducia». Xaxa dovrà fare nuovamente a meno della lunga Raisa Simion, ancora indisponibile.