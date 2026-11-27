Si è concluso questa notte il trasporto sanitario d’urgenza di un bambino di 8 giorni in imminente pericolo di vita. Il piccolo paziente è stato trasferito dall’aeroporto di Cagliari a Milano Linate a bordo di un velivolo dell’Aeronautica militare.

Il volo è stato richiesto dalla Prefettura di Cagliari per consentire il ricovero immediato dal Policlinico di Monserrato alla clinica Mangiagalli.

L’aereo è decollato poco dopo l’una e trenta. A bordo ha preso posto, oltre ai genitori, l’equipe medica che ha garantito il monitoraggio e l’assistenza sanitaria continua durante il volo. L’atterraggio a Linate è avvenuto alle ore alle tre e dieci. Una volta a terra, il piccolo è stato affidato alle cure del personale del 118.