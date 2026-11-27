Un nuovo impegno per il quartiere di Stampace e un appello rivolto direttamente ai residenti del centro storico. Dopo le tensioni dei mesi scorsi, l’associazione Al Amel, che opera all’interno del Caf di via Azuni a Cagliari, prova a voltare pagina e lancia un messaggio al quartiere e alla città: più collaborazione, rispetto delle regole e tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di illegalità. A guidare l’associazione è Aymen Djaballah Wassim, 23 anni, algerino, interprete, che attraverso una presa di posizione pubblica invita ad aprire un dialogo con le associazioni di quartiere, i comitati dei residenti, i commercianti e tutte le realtà che operano sul territorio.

«Collaboreremo con le associazioni di quartiere, i comitati dei residenti, i commercianti e tutte le realtà del territorio. Lavoreremo insieme, con un obiettivo comune: il bene della città di Cagliari e dell’intera comunità», è il messaggio lanciato da Al Amel. Parole che arrivano in un clima segnato dalle preoccupazioni e dalle polemiche che negli ultimi mesi hanno interessato la zona dopo alcuni episodi di violenza che hanno visto coinvolti immigrati algerini. Gli episodi di violenza e alcuni video circolati sui social hanno sollevato polemiche sul Caf di via Azuni, frequentato da tanti immigranti nordafricani. Ma oggi l’associazione vuole prendere le distanze con decisione da comportamenti criminali e situazioni di degrado, sottolineando che non ci deve essere alcuna ambiguità sul tema della legalità.

«Non vogliamo più furti, rapine, spaccio di droga né alcuna forma di illegalità», si legge nell'appello, «vogliamo una città più sicura, nella quale anche gli algerini e gli altri cittadini di origine araba possano essere riconosciuti per ciò che sono: persone perbene, rispettose delle regole e desiderose di contribuire positivamente alla società». Un passaggio importante riguarda proprio il rapporto tra integrazione e rispetto delle norme. Per Al Amel, l'inclusione non può prescindere dalla responsabilità individuale e dal rispetto della convivenza civile. «Chiunque scelga di assumere comportamenti illeciti non potrà pretendere che l'associazione sostenga o giustifichi tali condotte. In presenza di fatti illeciti, ci rivolgeremo alle forze dell'ordine, nel pieno rispetto della legge e delle procedure previste». L’associazione precisa di non voler sostituirsi alle istituzioni o alle autorità competenti, ma di voler costruire con loro un rapporto di collaborazione, puntando sulla prevenzione, sul senso civico e sulla sicurezza partecipata. L'appello si chiude con una promessa e un invito alla comunità: «Da domani si cambia passo».