Manovre salvavita e disostruzione pediatrica. Nell’ambito delle iniziative promosse dalla gestione associata dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, il Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) organizza un incontro formativo dedicato alle manovre salvavita e alla disostruzione pediatrica, con la partecipazione del medico Alessandro Caneto.

L'iniziativa è rivolta ai genitori, agli educatori, agli insegnanti e a tutti coloro che si occupano della cura dei bambini e delle bambine nella fascia di età 0-6 anni.

L'obiettivo è fornire conoscenze e competenze fondamentali per riconoscere e affrontare situazioni di emergenza, promuovendo la prevenzione e la sicurezza dei più piccoli.

L'incontro a Sinnai si terrà il15 ottobre dalle ore 16 alle ore 19, nella sede della Polisodale; a Burcei, lunedì, 12 ottobre, dalle ore 16 alle 19, presso l'Aula Consiliare del Municipio, Via Progresso 7. AMaracalagonis – 19 ottobre, dalle ore 16 alle 19, presso la Sala Polifunzionale Su Coru de Mara, Via Giovanni XXIII.

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