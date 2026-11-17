Sabato 21 novembre, a Palmas Arborea, un appuntamento dedicato alle tradizioni e all’identità. Negli spazi del Centro Culturale del paese, in via Giuseppe Verdi, si terrà un momento di riflessione culturale intitolato “Su sardu est Mortu?”.

L’evento è organizzato dall’assessorato alla Cultura, Identità e Tradizioni e avrà inizio alle 15. Parteciperanno all’incontro Roberto Bolognesi, esperto di sardo, e Luca Maurizio Atzori. La partecipazione è libera a tutti coloro che sono interessati a riflettere sul presente e il futuro della lingua sarda.