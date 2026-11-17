La vasca a forma di stella marina, i richiami al corallo e le decorazioni in ceramica smaltata: la fontana di Antonio Corriga è uno degli elementi più caratteristici del mercato civico di Oristano. In attesa di un intervento di recupero e valorizzazione, anche la sua storia trova spazio nel quarto numero di "Aristana". Culture e architetture del Mediterraneo, che sarà presentato domenica 22 novembre alle 17.30 all’Hospitalis Sancti Antoni.

Il volume, intitolato “Il luogo dello scambio. Il mercato nelle città e nella storia”, mette a confronto le grandi strutture commerciali del Mediterraneo e d’Europa, dall’antichità ai giorni nostri. Dopo i saluti del sindaco Massimiliano Sanna, del presidente della Fondazione Oristano Tonino Falconi, degli assessori Simone Prevete e Valentina De Seneen e del presidente dell’Ordine degli Architetti Alberto Loche, interverranno il direttore scientifico Marco Cadinu, la direttrice della Pinacoteca Silvia Loddo e Ilaria Urgu, autrice del saggio sul mercato civico. A moderare sarà Francesco Deriu.

La ricerca di Urgu, dal titolo “Il mercato civico di Oristano: storia, identità e patrimonio storico-urbano”, si basa su tredici documenti inediti dell’Archivio Storico Comunale, tra disegni, progetti e atti amministrativi. Un percorso che ricostruisce la storia del mercato, dalla tettoia di piazza Roma, ai piedi della Torre di Mariano, fino all’edificio attuale, oggi interessato dai lavori di ristrutturazione. Ingresso libero.