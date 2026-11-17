In prima linea anche quest'anno la sede della Cgil ad Isili che in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne organizza un convegno dal titolo "Per una cultura del rispetto per una società senza violenza.

L'iniziativa si svolgerà ad Isili il 24 novembre prossimo nella sede del Centro Sociale don Salvatore Sanna a partire dalle 9,30.

Introdurrà il tema Rosanna Mameli, parteciperanno 2 avvocatesse dello sportello anti-violenza di Sanluri "FEMINAS", saranno inoltre presenti la consigliera Regionale Paola Casula, la Segretaria Regionale Carla Concas e Rachele Oggiano e la segretaria della CGIL Sarda Simona Fanzecco. Presente anche una delegazione di studenti.

Durante la giornata poi ogni studentessa scriverà il nome di una vittima di femminicidio sulla panchina posta al di fuori della Cgil e su dei palloncini che poi saranno fatti volare in cielo.