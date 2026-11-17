Al via a Gonnostramatza gli appuntamenti legati ai laboratori creativi natalizi. Mercoledì 18 novembre il via al primo dei 3 appuntamenti in programma (gli altri saranno il 26 novembre e l’1 dicembre), organizzati dal Servizio Civile Universale che opera nella comunità. Saranno pomeriggi, aperti ai piccoli e agli adulti, dedicati alla creatività, in cui verranno realizzati gli addobbi che troveranno spazio negli angoli del paese. Un’attività di riciclo creativo e, nello stesso tempo, abbellimento del paese. Per la realizzazione dei laboratori, i partecipanti dovranno conservare e portare i flaconi di plastica dura (per esempio come quelli dei detersivi). I tre pomeriggi si svolgeranno negli spazi dell’ex Scuola Elementare, dalle 16.30 alle 18.