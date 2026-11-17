Un appuntamento pubblico dedicato all’analisi delle sfide e delle prospettive legate alla riqualificazione e al rilancio dei compendi minerari dell’Isola. Si terrà venerdì 20 novembre dalle 15 alle 18 presso l’Aula Magna Barbieri del Dipartimento di Agraria in viale Italia 39/A a Sassari la conferenza dal titolo “Una miniera di opportunità - Valorizzazione dei siti del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna".

L'incontro è organizzato da Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione (NRD), Dipartimento di Agraria e Dipartimento di Innovazione dell’Università di Sassari, in collaborazione con il Consorzio Stabile Viagest S.c.a.r.l. e ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro).

L’obiettivo è promuovere un approccio interdisciplinare che metta in rete ricerca scientifica, istituzioni, enti gestori e professionisti, trasformando i siti dismessi in risorse strategiche per l’ambiente, il paesaggio e le comunità locali. Nello specifico si analizzeranno gli interventi tecnici e scientifici dedicati alla gestione paesaggistica e alle strategie sostenibili per il recupero ambientale dei siti del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, a cura dei ricercatori dei Dipartimenti di Scienze Umanistiche e Sociali, di Innovazione e di Agraria dell’Ateneo sassarese. Seguiranno un approfondimento sul ruolo di ASPAL per lo sviluppo e le politiche attive del lavoro in Sardegna e la presentazione della proposta progettuale MINING-SENSE.

A seguire, una tavola rotonda coordinata dal Consorzio Stabile Viagest S.c.a.r.l. metterà a confronto i principali attori istituzionali, ambientali e professionali del territorio - tra cui sono stati invitati i vertici del Parco Geominerario, gli Assessorati regionali della Difesa dell’Ambiente e dell’Industria, la Provincia del Sulcis Iglesiente, Legambiente Sardegna e l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Sassari - per tracciare sinergie concrete e nuove opportunità di gestione condivisa.