Capo Caccia si conferma uno dei siti più importanti del Mediterraneo per la conservazione dei grandi rapaci e degli uccelli marini. Negli ultimi cinque anni, lungo le falesie della costa algherese, sono tornate a nidificare stabilmente specie di straordinario valore naturalistico come il falco pescatore e l'avvoltoio capovaccaio, mentre il grifone, dopo decenni di regressione, sta vivendo una fase di ripresa grazie ai progetti di ripopolamento.

A questi risultati sarà dedicata la conferenza regionale in programma venerdì 20 novembre a Casa Gioiosa, sede del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell'Area marina protetta Capo Caccia - Isola Piana. Un appuntamento che riunirà tecnici, ricercatori ed esperti per fare il punto sulle attività di tutela e sulle prospettive di conservazione. <Abbiamo fortemente voluto organizzare questo momento di informazione e divulgazione coinvolgendo tutti i protagonisti delle attività di ricerca e conservazione>, spiega il presidente del Parco Emiliano Orrù. Tra i temi al centro dell'incontro, i progetti Life per il grifone, il monitoraggio dei quattro nidi di falco pescatore, con la marcatura e geolocalizzazione dei pulcini, e il ritorno del capovaccaio, specie particolarmente significativa anche per i collegamenti con le popolazioni delle Baleari. Grande attenzione sarà riservata agli uccelli marini. Capo Caccia ospita infatti la seconda colonia più importante del Mediterraneo dell'uccello delle tempeste ed è un sito di nidificazione delle berte. I ricercatori dell'Ispra illustreranno gli studi condotti attraverso sistemi GPS per ricostruire le rotte di alimentazione, mentre un approfondimento riguarderà gli interventi di derattizzazione delle piccole isole per proteggere i siti riproduttivi. La conferenza offrirà così un quadro dei risultati raggiunti grazie alla collaborazione tra enti scientifici, istituzioni e partner privati, confermando il ruolo delle aree protette algheresi come autentico polo di biodiversità di rilevanza internazionale.