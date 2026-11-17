Torna a Sa Segada la Giornata dell’Albero, giunta alla sesta edizione. Domenica 22 novembre la borgata alle porte di Alghero ospiterà una giornata dedicata alla natura, all’ambiente e alle famiglie, organizzata dal Comitato di Borgata di Sa Segada e Tanca Farrà.

Protagonisti saranno ancora una volta bambine e bambini, che potranno piantare un albero, adottarlo simbolicamente e imparare a prendersene cura. L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre, prenderà il via alle 10 con la Santa Messa e le iscrizioni gratuite alla piantumazione. Alle 11 l’inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità, sarà accompagnata da un momento di riflessione sulla violenza contro le donne, in vista della giornata internazionale del 25 novembre. Proprio nel 2023, in occasione della stessa ricorrenza, nella borgata era stata installata una panchina rossa e oltre 200 bambini avevano messo a dimora altrettanti alberi, ciascuno con una targhetta identificativa.

Il programma prevede laboratori e attività per i più piccoli, tra cui “Intorno all’Albero”, a cura della pedagogista Monia Satta di Akroasis APS, e “Giochiamo con la natura!”, con il game designer Giovanni Correddu. Non mancheranno giochi di società, gonfiabili e momenti di intrattenimento. Alle 13.30 il pranzo comunitario, su prenotazione al numero 379 226 1857, al costo di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. Dalle 16.30 spazio al Nutella Party e alle castagne arrosto.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Fondazione di Sardegna, di Forestas e del Parco regionale di Porto Conte.