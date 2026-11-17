Un corso di micologia per tutti gli appassionati di funghi di Ruinas. È l’ultima iniziativa pensata dalla Pro loco, a tema con il periodo tipico in cui i funghi sono presenti nel territorio. Il corso è previsto a Ruinas e sarà strutturato in 3 lezioni teoriche e una in esterna.

Il periodo di svolgimento dovrebbe essere tra la fine di novembre e la prima parte di dicembre. Chiunque è interessato a prendere parte all’iniziativa potrà presentare la propria iscrizione agli uffici comunali entro venerdì 20 novembre. Per informazioni sull’attività, invece, sarà possibile contattare la Pro loco.