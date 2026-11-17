La letteratura per riflettere sul presente e parlare ai più giovani di rispetto, solidarietà e convivenza. È stato questo il filo conduttore dell’incontro tra lo scrittore Davide Piras e gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore Luigi Einaudi di Senorbì, nell’ambito delle iniziative della decima edizione del Festival dell’Altrove di Guasila. L’appuntamento, ospitato nella biblioteca dell’istituto, ha visto protagonista il romanzo Femmenella, attraverso il quale Piras ha accompagnato ragazze e ragazzi in una storia ambientata nel passato, ma capace di affrontare temi ancora drammaticamente attuali. A sottolineare il valore dell'iniziativa è stata la sindaca di Guasila, Paola Casula, che ha partecipato all'incontro. «È stato bello addentrarci nel contesto del romanzo e ascoltare le parole dell'autore, che richiamano al rispetto, alla solidarietà e al buon vivere comune», ha commentato Casula, ringraziando la scuola per l'accoglienza. «Grazie a tutto l'istituto che ci ha accolto ancora una volta, permettendo che la cultura entrasse nelle aule e nei cuori dei nostri giovani».

L'incontro con gli studenti rappresenta uno degli appuntamenti che accompagnano il percorso del Festival dell'Altrove, la manifestazione promossa dal Comune di Guasila e dedicata alla memoria dello scrittore e antropologo Giulio Angioni. Quest'anno la rassegna ha celebrato la sua decima edizione, confermandosi un'importante occasione di promozione culturale per la Trexenta, con un programma che ha portato nel paese autori, giornalisti e protagonisti del panorama artistico e letterario nazionale. Accanto agli appuntamenti principali, il Festival continua a coltivare il rapporto con le scuole e con le nuove generazioni, nella convinzione che la lettura e il confronto con gli autori possano diventare strumenti di crescita e consapevolezza.