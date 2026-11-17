Il Comune di Burgos ha avviato il programma “Sentimentos de legalidade”, promosso dalla Giunta comunale per rafforzare la cultura della legalità e della democrazia locale. Il programma si fonda sul rispetto delle persone, delle regole e delle istituzioni. Gli alunni sono protagonisti: partecipano ai laboratori, incontrano le Forze dell’ordine, dipingono con un artista il murale della legalità e presentano un opuscolo alla comunità. Le iniziative per la cittadinanza si svolgono di sera o nel fine settimana, da novembre 2026 a giugno 2027.

Da questa sera alle 18.30, 17 novembre, la Costituzione in scena, performance teatrale, Biblioteca civica “Radici e Orizzonti”. Il 12 febbraio 2027, ore 18, incontro pubblico contro le intimidazioni, con le Forze dell’ordine, mentre il 10 aprile 2027, ore 18 “Su Preto’”, commedia in lingua sarda. Il 23 aprile 2027, ore 18, letture e confronto civile, dibattito sulla legalità e il 5 giugno 2027, ore 18, inaugurazione del murale della legalità e presentazione dell’opuscolo degli alunni.

L’evento è reso possibile grazie al finanziamento del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.