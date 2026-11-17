Prosegue a Quartu la seconda edizione di Tramudas, con laboratori, visite guidate e degustazioni all'insegna della tradizione. L'iniziativa, che è organizzata dall'associazione Sa Corbula con il centro commerciale naturale di via Porcu, prevede per venerdì e sabato un appuntamento speciale. A partire dalle 18 in via Porcu, i soci offriranno ai partecipanti unu smurzu, un piccolo assaggio della tradizione gastronomica isolana: un conetto con panadine e culurgiones. Un piccolo gesto di accoglienza, pensato per condividere il piacere dello stare insieme e animare le vie del centro. L'inizativa rappresenta inoltre un’occasione per valorizzare le attività commerciali e promuovere le tradizioni gastronomiche del territorio. I laboratori proseguiranno venerdì alle 17 con le pardule e sabato alle 9 con l'intreccio dei cestini (su strex'e fenu) e alle 17 con i culurgiones, sempre nei locali del The Old Thipsy in via D'Annunzio. Appuntamenti dedicati ai saperi e alle tradizioni della Sardegna, per scoprire da vicino antiche lavorazioni, imparare tecniche e gesti della cucina e dell’artigianato tradizionale e condividere esperienze.

Giorgia Daga