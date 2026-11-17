Via a un nuovo ciclo di diserbo a Oristano. Da giovedì notte gli interventi interesseranno i marciapiedi cittadini per contrastare la diffusione delle erbe infestanti. Si tratta del quarto appuntamento annuale con il servizio promosso dall’Assessorato comunale all’Ambiente.

Le operazioni prenderanno il via alle 1 del mattino, in una fascia oraria scelta per ridurre al minimo le interferenze con il passaggio dei pedoni. Il trattamento sarà effettuato con prodotti fitosanitari compatibili con l’ambiente urbano e attraverso apposite campane che consentiranno di indirizzare l’irrorazione esclusivamente sulle erbe infestanti, evitando la dispersione del prodotto sul resto della pavimentazione.

La prima zona interessata sarà via Laconi, con prosecuzione in direzione di via Cagliari. Successivamente il servizio raggiungerà le altre aree della città, secondo il calendario consultabile sul sito istituzionale del Comune e nella sezione dedicata al diserbo cittadino.

Nelle strade coinvolte saranno collocati cartelli informativi per segnalare l’avvio delle operazioni. Durante il trattamento sarà necessario evitare il transito sui marciapiedi interessati, che potranno essere nuovamente utilizzati un’ora dopo la conclusione dell’intervento. Il programma completo, con l’elenco delle vie coinvolte e le informazioni utili, è disponibile su www.sanitaambientale.it/diserbooristano/.