L’Associazione Incontri Musicali e l’Orchestra Regionale Sarda “Franco Oppo” proseguono gli appuntamenti di Cammei Contemporanei 2026 con un concerto dedicato alla musica del primo Novecento. Sabato alle 19 il Piccolo Auditorium della Scuola Civica “L. Rachel” di Quartu in via Xx Settembre, ospiterà "Immagini del primo Novecento", con Omar Leone al violoncello e Riccardo Leone al pianoforte.

Il concerto propone un viaggio attraverso alcune delle pagine più significative e originali della musica europea del primo Novecento, un periodo in cui i compositori iniziarono a mettere in discussione linguaggi, forme e modelli della tradizione, aprendo la strada a nuove possibilità espressive.

A raccontare questo passaggio saranno due strumenti profondamente legati alla tradizione della musica da camera, il violoncello e il pianoforte, affidati a Omar e Riccardo Leone. Il loro incontro permetterà di attraversare quattro differenti sensibilità musicali, da Béla Bartók a Igor Stravinsky, da Anton Webern a Claude Debussy, in un programma nel quale convivono ricerca, ritmo, colore e attenzione alla dimensione più intima dell'esecuzione.La serata si aprirà con la Rapsodia n. 1 per violoncello e pianoforte di Béla Bartók, composta nel 1928 e articolata nelle due sezioni Lassù, dal carattere improvvisativo, e Friss, veloce e vivace. Seguiranno le Suite italienne di Igor Stravinsky, nella versione per violoncello e pianoforte del 1932, con le sue diverse sezioni che attraversano suggestioni barocche e linguaggi moderni.

Il programma proseguirà con i Tre piccoli pezzi per violoncello e pianoforte di Anton Webern, composti nel 1914, pagine brevi e densissime nelle quali la musica sembra concentrarsi sull'essenziale, e con la Sonata in re minore per violoncello e pianoforte, L 144, di Claude Debussy, una delle opere più importanti del repertorio cameristico del compositore francese, articolata in tre movimenti: Prologue, Sérénade e Finale. L'ingresso è libero.

Giorgia Daga