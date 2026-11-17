Il bullismo cresce anche dove nessuno vuole vederlo. Nei segnali sottovalutati, nelle umiliazioni scambiate per scherzi, nel silenzio che lascia solo chi avrebbe bisogno di aiuto. È su questa zona d’ombra che accende i riflettori Rainbook, con due appuntamenti dedicati a “Ci vediamo più tardi. Storia di Michele ucciso dal bullismo”, il libro di Maria Catrambone Raso e Salvatore Bandinu, pubblicato da FrancoAngeli con la prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi. Al centro, la storia di Michele Ruffino, morto a diciassette anni nel febbraio 2018, e una domanda che riguarda l’intera comunità: come riconoscere la sofferenza di un ragazzo e intervenire?

Il primo incontro è in programma venerdì 20 novembre alle 18 al Polo Bibliotecario di via Falzarego 35, a Cagliari, organizzato da Legger_ezza, il progetto del CeDAC, insieme a Rainbook. Il giorno successivo, sabato 21 novembre alle 10, gli autori saranno a Nuoro, all’ExMè, in piazza Goffredo Mameli 1, per un appuntamento realizzato in collaborazione con il CSV – Centro Servizi per il Volontariato Sardegna. A condurre entrambi gli incontri sarà Michele Pipia.

Due occasioni per ascoltare una testimonianza che chiama in causa famiglie, scuola e servizi educativi. Il libro ripercorre la vita di Michele e affronta ciò che spesso resta fuori dal racconto del bullismo: l’isolamento, la difficoltà di chiedere aiuto, la tendenza a minimizzare e le responsabilità di chi assiste. Uno sguardo che allarga il confronto oltre gli episodi più visibili, per interrogarsi sul contesto in cui la violenza viene tollerata o non riconosciuta.

A portare questa storia al pubblico sarà innanzitutto Maria Catrambone Raso, madre di Michele e fondatrice e presidente dell’organizzazione di volontariato Miky Boys. Dalla perdita del figlio è nato un impegno costante nelle scuole, attraverso il dialogo con le nuove generazioni e un lavoro di sensibilizzazione fondato sull’empatia e sul rispetto.

Al suo fianco Salvatore Bandinu, attivo dal 1995 nei servizi educativi territoriali e autore, tra gli altri, del libro-progetto La scuola debullizzata. La sua esperienza sul campo accompagna la testimonianza di Maria in un percorso che unisce memoria e strumenti educativi, offrendo spunti per riconoscere il malessere e prestare attenzione ai segnali di disagio.

“Ci vediamo più tardi” si rivolge a chi ha una responsabilità nella crescita dei più giovani: genitori, insegnanti, educatori, operatori sociali. Le presentazioni diventano così uno spazio di confronto su come costruire relazioni capaci di accogliere una richiesta d’aiuto e contrastare le dinamiche di esclusione.

Con questi appuntamenti Rainbook prosegue il proprio percorso attraverso la letteratura, mettendo al centro il rispetto delle differenze, i diritti e il contrasto alle discriminazioni. La storia di Michele diventa un invito a guardare con maggiore attenzione ciò che accade nelle classi, nei gruppi e nella vita quotidiana dei ragazzi.

(Unioneonline)