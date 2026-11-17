La tecnologia come strumento di espressione, ricerca artistica e trasformazione culturale, ma anche come spazio in cui dare visibilità a nuovi sguardi, corpi e narrazioni. È questo il tema al centro di TEC.NA – Rete nazionale femminile di Performing Media Art, protagonista del talk-conferenza-spettacolo in programma mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 11, allo Spazio DOMOSC di Cagliari, in via I. Newton 12, con accesso libero aperto per tutte e tutti.

L’appuntamento, inserito nella XIII edizione del Festival internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie Le Meraviglie del Possibile, ideato e organizzato da KyberTeatro, nasce in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e si rivolge in particolare alle nuove generazioni, con il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse del Liceo Artistico e Musicale Foiso Fois di Cagliari.

A intervenire saranno Ariella Vidach, per AIEP e NAO Performing Festival in VR di Milano, Simona Lisi, in collegamento online per il Festival Cinematica di Ancona, e Ilaria Nina Zedda, per il Festival LMDP e KyberTeatro di Cagliari.

TEC.NA è la prima rete nazionale femminile dedicata alla Performing Media Art e nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro e collaborazione tra artiste che operano al confine tra teatro, danza, performance e nuove tecnologie. Un progetto che intende valorizzare la pluralità delle esperienze e degli sguardi femminili in un settore in continua evoluzione, dove strumenti come intelligenza artificiale, realtà aumentata, ambienti immersivi e linguaggi digitali aprono nuove possibilità espressive.

La riflessione partirà da una domanda: chi sta immaginando il futuro dell’arte? Un interrogativo che porta con sé questioni centrali sul rapporto tra tecnologia e rappresentazione, considerando che anche gli strumenti digitali non sono neutrali, ma contribuiscono a definire quali corpi, voci ed esperienze trovano spazio e visibilità.

Come cambia il modo di raccontare sé stesse attraverso la tecnologia? Quali nuovi immaginari è possibile costruire e quali responsabilità accompagnano queste trasformazioni? Sono alcuni dei temi che animeranno il confronto, invitando soprattutto le giovani generazioni a partecipare con idee, esperienze e visioni.