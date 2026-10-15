Aveva 14 anni quando ha attraversato il mare da solo per raggiungere l’Italia. Oggi quella traversata è diventata una testimonianza da condividere, per raccontare il viaggio migratorio, ma anche il valore dei diritti, della dignità e dell’inclusione. Domenica 19 ottobre, alle 10, l’auditorium del Mossa di Oristano ospiterà l’incontro con Remon Karam, attivista per i diritti umani e autore del libro “Il mare nasconde le stelle”.

L’appuntamento nasce nell’ambito del progetto Elen Joy – Contrasto al grave sfruttamento in Sardegna, in occasione della Giornata internazionale contro la tratta di esseri umani. Un momento di ascolto e riflessione che punta a trasformare una storia personale in un’occasione di consapevolezza, soprattutto per le nuove generazioni.

Arrivato in Italia da adolescente, Karam ha costruito un percorso di studio e impegno civile. È laureato in Lingue e Relazioni internazionali e oggi affianca all’attività di scrittore quella di divulgatore, portando la propria esperienza al centro del dibattito sui diritti e sull’accoglienza. La sua testimonianza richiama l’attenzione sulla necessità di una società capace di riconoscere il valore di ogni persona, senza distinzioni legate alle origini.

Attivo in Sardegna dal 2003, il progetto Elen Joy offre assistenza e protezione alle persone vittime di grave sfruttamento, accompagnandole con percorsi personalizzati verso l’autonomia e l’inclusione sociale e lavorativa. Accanto al sostegno diretto, promuove iniziative informative e formative e costruisce una rete di collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

L’incontro di Oristano sarà anche un’occasione per conoscere questo lavoro sul territorio e riflettere sul ruolo dei giovani nella costruzione di una comunità più giusta e consapevole.

© Riproduzione riservata