Dipingere senza avere stabilito in anticipo la direzione. "La Deriva" è il titolo personale antologica di pittura di Marcello Manunza, docente di Discipline pittoriche al Liceo Artistico “Filippo Figari” di Sassari. Sarà inaugurata domani in Sala Duce del Palazzo Ducale di Sassari e sarà visitabile sino al 5 dicembre tutti i giorni dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19, con apertura il sabato esclusivamente al mattino, dalle 10.30 alle 13.

L’esposizione propone un percorso attraverso le opere dell’artista, accompagnato da due contributi che ne approfondiscono le coordinate filosofiche ed estetiche. La mostra è accompagnata da un testo introduttivo di Giambernardo Piroddi, inserito nella brochure, mentre tra i contributi legati all’iniziativa figura anche quello di Paolo Maria Clemente, docente di Filosofia del Liceo Artistico.

Il concetto di deriva, che dà il titolo alla mostra, attraversa tanto la riflessione filosofica quanto la ricerca pittorica di Manunza. La composizione si sviluppa attraverso un processo in parte inconscio e in parte gestuale, nel quale il segno e il colore precedono la comparsa delle forme e dei significati. La tela diventa così un territorio da esplorare, nel quale l'artista si lascia guidare da associazioni, intuizioni e suggestioni che prendono forma durante il lavoro. È un modo di procedere che si allontana dai modelli consolidati della figurazione e della rappresentazione tradizionale, lasciando spazio a un linguaggio informale, capace di generare immagini inattese. «Di segno in segno si arriva all’apparizione dei significati e delle forme» spiega Manunza.