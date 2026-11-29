Cosa ci dicono davvero i numeri? E in che modo conoscere gli orientamenti dei cittadini può aiutare chi governa un territorio a leggere i bisogni e dare risposte concrete? Se ne parlerà domani alle 17,30 nella Sala dell’Affresco dell'Ex Convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari.

È il nuovo appuntamento del ciclo “Il futuro è di chi sa immaginarlo – Incontri di Rinascita 2026/2027”, promosso da Rinascita Sardegna. Titolo dell’incontro: “Sondaggi, opinione pubblica e governo del territorio”, con la partecipazione di Roberto Weber e Alex Buriani dell’Istituto Ixè, tra i maggiori esperti nazionali del settore.

L’incontro permetterà di approfondire il tema dei sondaggi come strumento di verifica delle opinioni e degli atteggiamenti collettivi, con particolare attenzione alle dinamiche delle comunità locali. Come si misura l’opinione pubblica, cosa ci dicono davvero i numeri, come interpretare le trasformazioni in atto e gli scenari che ci aspettano: Buriani e Weber offriranno ai partecipanti strumenti utili per rispondere a questi quesiti.

Il ciclo di incontri di Rinascita Sardegna ha già portato sul territorio voci di rilievo nazionale come Goffredo Bettini, Nicola Manca e Fabrizio Vagliasindi, protagonisti di tre diversi appuntamenti. «Iniziative per ragionare sugli equilibri di un mondo in continuo movimento e sul rapporto tra innovazione e governo locale». Con Buriani e Weber lo sguardo si sposta sul modo in cui le comunità si osservano e si raccontano. L’obiettivo, come spiega Rinascita Sardegna, «è interpretare i rapidi cambiamenti che investono il mondo contemporaneo, con l'ambizione di non subirli ma di riuscire a orientarli, nella convinzione che la formazione perenne generi una solida conoscenza e, conseguentemente, una diffusa consapevolezza».