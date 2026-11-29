La cooperazione tra imprese, il sostegno alle produzioni locali, la ricerca e l'innovazione. Sono questi i temi al centro della decima edizione di "Trexenta, nel nome del pane e del vino", la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Ortacesus in collaborazione con l'amministrazione comunale e il Gal Sole Grano Terra, che si conclude oggi con gli ultimi appuntamenti. Il momento centrale della giornata inaugurale è stato il convegno dedicato alle filiere agroalimentari e alle prospettive di sviluppo delle comunità rurali. A coordinare i lavori Silvia Doneddu, direttrice del Gal Sole Grano Terra, che ha richiamato l'importanza di superare le iniziative isolate per costruire un sistema territoriale integrato. «La sfida è quella dell'unità, della cooperazione, delle reti, del fare insieme e crescere insieme all'interno di obiettivi comuni», ha sottolineato.

L'assessore regionale dell'Agricoltura Francesco Agus ha evidenziato il ruolo delle politiche di filiera per assicurare reddito alle imprese agricole, affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici e contrastare lo spopolamento dei piccoli centri. Al centro del confronto anche le proposte di legge presentate dai consiglieri regionali Paola Casula e Fausto Piga, entrambe dedicate alla tutela e alla valorizzazione della filiera cerealicola, con misure che guardano al sostegno dei produttori, alla qualità delle produzioni, alla multifunzionalità delle aziende e alla promozione turistica. Significativa la partecipazione delle studentesse e degli studenti dell'Istituto Einaudi di Senorbì. A loro il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini ha rivolto un invito a investire nell'istruzione e nella conoscenza, indicate come strumenti di libertà e di costruzione del proprio futuro.

Il dibattito ha coinvolto anche le agenzie regionali Agris e Laore e diverse imprese del territorio, mettendo a confronto ricerca scientifica, assistenza tecnica, formazione ed esperienze produttive. Un percorso che parte dalla qualità delle materie prime e arriva alla trasformazione e alla promozione dei prodotti, con l'obiettivo di creare nuove opportunità economiche e rafforzare le filiere strategiche della Trexenta. La manifestazione si chiude oggi a Ortacesus, confermando il ruolo della collaborazione tra istituzioni, operatori economici e comunità locali nella costruzione di nuove prospettive per l'agricoltura e lo sviluppo dei territori rurali.