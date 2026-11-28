Dialoghi, musica, immagini e più di tutto la magia dell'arte scenica, per restituire un viaggio che è pure una confessione: questa domenica alle 18 gli spazi di Sa Dom'e Farra, in via Eligio Porcu 43 a Quartu Sant'Elena, si illuminano per "Un Ferragosto", reading-spettacolo tratto dall'omonimo romanzo del giornalista e scrittore Giovanni Follesa, con Elena Pau e Giuliano Pornasio. Parte della rassegna ViaConvento, la pièce è a ingresso libero e senza prenotazione.

Edito da Camena lo scorso anno e premiato dalla critica nell'ambito del Premio Letterario Iannas, il romanzo divenuto narrazione teatrale segue le vicende di Giorgio Sercinu, eletto governatore della Sardegna ma segretamente preda di una crisi personale, familiare e politica, a un anno dalle votazioni. Per capire cosa veramente pensino i cittadini, il Presidente di Regione decide di celare la propria identità, iscrivendosi a BlaBlaCar sotto l'alias "Lorenzo" e attraversando l'Isola nel giorno di Ferragosto in compagnia di tre passeggeri: un giovane laureato in Belle Arti in cerca di lavoro, un militare dalle tendenze filosofanti e una nobildonna decaduta, dalla gran sensibilità d'animo. Un viaggio che, nel pieno dell'afosa estate isolana, è occasione per scambi, confessioni e riscoperta dell'umanità in tutti i suoi pregi e difetti.

Il reading, proposto già a marzo di quest'anno in occasione del Festival letterario del Monreale a Sardara, è prodotto da La Fabbrica Illuminata – creata a Cagliari nel 2004 dall'attuale direttrice artistica Pau e dal regista Marco Parodi – in collaborazione con Festival Incipit e Cagliari Social Radio.