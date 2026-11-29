La vita negli stazzi galluresi, raccontata attraverso la poesia, va in scena al Teatro del Carmine di Tempio Pausania. Venerdì 4 dicembre, alle 20.30, la Filodrammatica Gallurese torna sul palco dopo una lunga assenza con «Illa puisia la ’ita di li stazzi», commedia culturale in due atti diretta da Andrea Muzzeddu. A presentare lo spettacolo è il Circolo culturale Don Primo Mazzolari di Tempio. L’ingresso è gratuito.

Lo stazzo, abitazione rurale e centro del lavoro agricolo e pastorale, era il nucleo attorno al quale si organizzava la vita di molte famiglie galluresi. È a quel mondo di case sparse nelle campagne che rimanda il titolo della commedia. A riportarlo in teatro sarà la lingua con cui quella vita veniva raccontata. Nel presentare il ritorno sulle scene, la compagnia anticipa che andare a frugare nel passato riserva qualche sorpresa, anche piccante. Alla poesia si affiancano il racconto e il canto, con due voci narranti e un cantante tra gli interpreti.

Massimiliano Maisto sarà narratore e poeta, mentre M. Antonietta Pirrigheddu sarà voce narrante e poetessa. A Luigino Cossu è affidato il canto. Completano il cast Paolo Achenza, Carmelo Mammola e Luca Pittorru nei ruoli di poeti, e Valeria Gala, Francesca Fontana, Michela Imperio e Lina Sias in quelli di poetesse.