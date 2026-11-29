Il pubblico numeroso ed inaspettato della prima edizione di Fora Tempu ha fatto cambiare sede agli incontri. Sabato 28 novembre, a La Maddalena, l’affluenza ha spinto gli organizzatori a trasferire gli appuntamenti dai Magazzini Ilva al più capiente atrio del Mercato civico. Buona parte degli spettatori era arrivata dal continente per il festival ideato e organizzato dall’architetto Stefano Boeri, che frequenta da anni l’arcipelago e vi è molto legato.

Al centro della giornata, l’intelligenza artificiale e le sue ricadute sul lavoro, sulla cultura e sui rapporti di forza tra Paesi. A introdurre il tema è stata la presentazione del libro di Alessandro Aresu. Tra gli ospiti, l’economista Tito Boeri, studioso del mercato del lavoro, e Renato Soru, imprenditore attivo nel settore dell’intelligenza artificiale. Il programma ha spaziato dalla comunicazione televisiva, con il telecronista Pierluigi Pardo, alla navigazione in solitario, con il velista Andrea Mura.

Il regista israeliano Amos Gitai ha presentato The Road to Jericho in prima visione italiana dopo il passaggio alla Mostra di Venezia. La musica ha attraversato la giornata, dai canti delle Fizas de Sardigna nella chiesa di Santa Maria Maddalena alle esibizioni serali dei Train to Roots e dei Curly Brothers.

Il sindaco Fabio Lai e l’assessora agli Eventi culturali Stefania Terrazzoni hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa, realizzata con la Pro Loco APS Arcipelago e il patrocinio del Comune. La Terrazzoni ha collegato il festival all’obiettivo di allungare la stagione turistica; e nel caso specifico con risultati apprezzabili.