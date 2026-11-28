La musica di Sting suonata da una big band. Si apre domenica col doppio concerto al teatro Verdi di Sassari (ore 11 e ore 18) l'edizione numero 25 del festival (to) be in jazz – i Concerti Aperitivo.

L'Orchestra Jazz della Sardegna proporrà "Swing With Sting", spettacolo che nasce dalla fantasia del DJ, cantante e musicista britannico Nick The Nightfly, collaboratore di Paolo Fresu, degli Incognito, di Fabrizio Bosso e degli The Yellow Jackets. Nickha collaborato col direttore, arrangiatore e sassofonista Gabriele Comeglio, primo italiano diplomato al Berklee College di Boston, collaboratore di Stevie Wonder, Franco Cerri, Franco Battiato, Mina, Barney Kessel.

I due musicisti hanno selezionato una serie di brani appartenenti sia al repertorio solista sia a quello dei Police, con una scelta coraggiosa. Se diversi brani della produzione solista hanno una qualche attinenza con il jazz, è senz’altro più difficile rendere “Roxanne” o “Every Little Thing She Does Is Magic” brani da big band. Eppure, Nick e Gabriele Comeglio, che ha arrangiato il materiale per l’orchestra sassarese, di cui sarà anche direttore, portano a casa il risultato, con uno spettacolo vivace ed accattivante.