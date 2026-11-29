Con l'inaugurazione del nuovo anno accademico, l'Unitre di Macomer festeggia anche i 35 anni di attività. Un traguardo importante per il sodalizio, tra i più importanti di Macomer e del territorio, che da sempre si è contraddistinto in varie attività, che vede coinvolti circa 120 soci. Il programma di attività per il biennio 2026-2027 sarà esposto domani pomeriggio (inizio 16.30), nel centro "Bellavista", nella zona di Putu 'e Riu. Ci sarà una cerimonia importante, per la presentazione del programma che interesserà i soci aderenti per tutto il 2027 e dove saranno esposte le varie attività, con la partecipazione straordinaria del coro "Città di Macomer". diretto dal maestro Enrico Pilo. A dare il benvenuto al nuovo anno accademico sarà la presidente, Gianfranca Mingioni.

Il prossimo anno accademico sarà caratterizzato in particolare da attività conferenziali, con la partecipazione anche di noti docenti delle università sarde. Di rilevanza i laboratori di linguistica e di ginnastica e di diversi corsi che spaziano in diverse attività. L'Unitre opera però in condizioni disagiate per via della sede di via Satta, non idonea per ospitare i laboratori e la partecipazione di tante persone. Dipenderà dal Comune far avere al sodalizio un sede dove poter operre senza difficoltà e aprirla ai soci, che negli anni sono diventati sempre più numerosi.