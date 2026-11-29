Delle oltre 500 opere provenienti da tutti i Continenti, sono state selezionale i 28 film finalisti del IX Fiorenzo Serra Film Festival, il concorso internazionale di cinema etnografico intitolato al grande cineasta sardo e organizzato dal Laboratorio di Antropologia Visuale della Società Umanitaria-Cineteca Sarda. La fase finale si apre mercoledì 2 dicembre alle ore 10 e proseguirà sino a venerdì 4 dicembre (sempre con inizio alle 10) con tre giornate di approfondimento, proiezioni e incontri, tutti a ingresso gratuito. Gli appuntamenti saranno ospitati dal DUMAS e dal DISSUF, i Dipartimenti dell’Università di Sassari, e dal Cityplex Cinema Moderno.

Sono 28 le opere selezionate per la fase finale del concorso: 12 nella sezione tematica intitolata a Fiorenzo Serra , 11 in quella a tema libero dedicata ad Antonio Simon Mossa, amico e collega di Serra, e cinque per il premio Antonio Bisaccia, compianto direttore dell’Accademia di Belle Arti. Tra i film finalisti, provenienti da diversi Paesi europei, africani, asiatici e sudamericani, figurano anche tre produzioni sarde, testimonianza della vitalità del cinema documentaristico nell’isola.

“Medicina popolare del mondo, cinema e culture della guarigione”, tema scelto per questa edizione, attraverso il linguaggio cinematografico indaga uno dei patrimoni culturali più antichi e diffusi dell’umanità. Le opere in concorso esplorano le molteplici forme attraverso le quali le comunità hanno elaborato, nel corso dei secoli, proprie concezioni della salute, della malattia e della guarigione.

Altrettanto ampio è il panorama delle tematiche affrontate nelle altre due sezioni del concorso. Particolare attenzione è riservata anche alle grandi questioni sociali e geopolitiche della contemporaneità: la questione palestinese, il dramma delle migrazioni verso l’Europa, la resistenza del popolo saharawi e le sue aspirazioni all’autodeterminazione, la crisi abitativa in Argentina.