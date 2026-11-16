Non solo una giostra, ma un intreccio di storie, ricordi e legami che attraversano le generazioni. La Sartiglia è anche questo: un patrimonio di memoria che vive nei racconti di chi l’ha vissuta e tramandata. Da qui nasce “Racconti di Vicinato – La Sartiglia di via Aristana”, l’iniziativa in programma domani, martedì 17 novembre, alle 17, nella sede del Gremio dei Contadini di San Giovanni, in via Aristana a Oristano.

L’incontro, promosso dal vicinato di via Aristana, via Arborea e via Gialeto nell’ambito del progetto “Il Centro in Quartiere”, in collaborazione con il Gremio, sarà un’occasione per ripercorrere la storia della giostra attraverso le testimonianze di chi ne ha custodito la tradizione. Aneddoti, letture ed esperienze accompagneranno un pomeriggio dedicato al legame tra la Sartiglia e il quartiere di San Giovanni.

A coordinare l’appuntamento sarà il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano. L’obiettivo è raccogliere ricordi e dare spazio alle storie personali, contribuendo a conservare e trasmettere la memoria collettiva.

L’invito è aperto a tutti: chi partecipa può portare uno scannetto, un libro, un proprio racconto oppure semplicemente la voglia di ascoltare e condividere.