Due diversi filoni letterari che anche quest'anno si sono intrecciati, nel segno della memoria civile e della ricerca storica: nella serata di sabato 14 che il Festival Premio Emilio Lussu ha ufficialmente svelato i vincitori di questa dodicesima edizione, vedendo trionfare Laura Pariani per la sezione Narrativa e Goffredo Buccini nella Saggistica, in una cerimonia di premiazione che ha visto anche il Premio al Fumetto ritirato in persona dal celebre Paco Roca.

Dopo aver esordito già mercoledì 11 con il laboratorio gratuito di lettura e scrittura creativa, tenuto da Guido Conti, e il IX Convegno internazionale di studi su Emilio Lussu, il Festival è proseguito giovedì e venerdì nella Sala Castello dell'Hotel Regina Margherita a Cagliari, con presentazioni, proiezioni, concerti e incontri per le scuole, includendo come ospiti delle prime Alessandra Mastroleo e Luigi De Magistris. Una volta giunto il pomeriggio di sabato, la Sala Castello si è illuminata per il momento clou del Premio, prima del quale Pariani ha condiviso il podio della Narrativa con Sandro Campani, per il suo "La casa del dormiveglia" (Einaudi, 2026) e Marco Lodoli, in gara invece con "Solo un giorno" (Einaudi, 2026), mentre nella Saggistica Buccini si è trovato a fianco ad Alessandro Mantovani, per "Qui non c'è niente. Immagini dal Labirinto" (Italo Svevo, 2026) e Luigi Zoja, con l'ultimo "Il nostro tempo. Narrare un'Europa" (Bollati Boringhieri, 2025).

La scrittrice e drammaturga lombarda e l'autore ed editorialista del Corriere si sono invece presentati al Premio rispettivamente con " " (La nave di Teseo, 2025) e " " (Neri Pozza, 2026), per i quali sono stati incoronati . Mentre il romanzo di Pariani è stato elogiato come nuovo, potente capitolo di un percorso che da sempre indaga , mentre il testo di Buccini viene elogiato per : questi i pareri finali della , presieduta da Guido Conti e composta da , , e .