Al via domani a Quartu "Crescere tra le storie", un ciclo di incontri pensato per i genitori di bambini e bambine da 0 a 6 anni, per educatori ed educatrici e per chiunque sia interessato al periodo della crescita e dello sviluppo. L'iniziativa fa parte delle azioni di sostegno alla genitorialità del progetto ‘Gene-Attori - Costruttori di corresponsabilità’.Ogni appuntamento partirà dalla lettura ad alta voce di un albo illustrato e proseguirà con un laboratorio creativo e un momento di confronto tra adulti, per condividere idee e attenzioni da portare nella quotidianità con i bambini. Gli incontri saranno condotti da Rita Sedda, pedagogista e formatrice dei servizi 0-6 presso il Nido d’infanzia di via De Cristoforis, e si svolgeranno dalle 14.30 alle 16.30. Domani di parte con con Le parole che restano, dedicato alle parole che accolgono e aiutano a riconoscere le emozioni: i partecipanti sceglieranno una frase da custodire e portare nella vita di ogni giorno. Giovedì 17 dicembre sarà la volta de Il cacciatore di nuvole, un incontro su routine e cambiamenti, per capire che cosa dia sicurezza quando qualcosa cambia e individuare parole e piccoli rituali che accompagnino l’imprevisto. Martedì 12 gennaio 2027 Il giardiniere dei sogni proporrà lettura condivisa, immaginazione e ascolto: con le ‘Raccontacarte’ si costruirà una storia a più voci, lasciando spazio alle idee dei bambini. Il ciclo si chiude martedì 2 febbraio 2027 con Ti dono il mio cuore, dedicato al tempo della cura come presenza che evolve, fatta di attesa, fiducia e gesti quotidiani nei diversi momenti della crescita, valorizzando i legami tra casa e servizi.

Giorgia Daga