Uno dei sommi capolavori della tragedia shakespeariana, ripensato appositamente per una platea raccolta. Dopo una prima da tutto esaurito nella serata di domenica 15, il celebre "Otello" riadattato da Francesco Civile e prodotto da Ilos prosegue la sua permanenza al Micro Teatro di Quartu Sant'Elena, in via Corridoni 20, con altre cinque date di spettacoli: per un massimo di quaranta spettatori alla volta, mercoledì 25 la produzione torna in scena alle 20:45, mentre dal 26 al 29 novembre sono attese due repliche quotidiane, prima alle 18:30 e alle 20.45 a seguire.

Una rivisitazione di "Otello" che si svolge nell'ambito del Festival Domusdeteatro - Ilos De Atonzu, di cui proprio il Micro Teatro è snodo centrale: inaugurato dall'associazione Origamundi e dalla stessa Ilos a maggio di quest'anno, il piccolo palcoscenico è divenuto in breve un punto di riferimento per il teatro nel tessuto quartese, forte pure del riscontro ottenuto per la rassegna estiva Ilos De Istiu, avvenuta anch'essa sotto il marchio Domusdeteatro.

Dotata di uno speciale allestimento concepito apposta per una dimensione scenica intima, la pièce adattata e diretta da Francesco Civile sfrutta la distanza ravvicinata con il pubblico per evidenziare sguardi, esitazioni e movimenti dei personaggi, lasciando che il sottile filo del sospetto modifichi la percezione collettiva di una trama già nota. E in questa nuova versione, la parola shakespeariana va a intrecciarsi con videoproiezioni e immagini di scena, nel travagliato rapporto tra Otello e Jago che diventa la prospettiva da cui osservare la graduale discesa nella follia del protagonista. Civile sale sul palco proprio nei panni di Otello, affiancato da Andrea Melis nel ruolo di Jago e Martina Tomasi in quello di Desdemona, con Giovanni Trudu per la figura di Roderigo, Andrea Gandini per quella di Cassio, Sofia Quagliano per Emilia, Matteo Di Girolamo per Montano e infine Ivano Cugia a recitare Brabanzio.