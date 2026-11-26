Sono iniziate le lezioni, ma sono ancora aperte le iscrizioni all’Università Trexentese di Suelli, realtà formativa che negli anni ha conquistato un riconoscimento in tutta la Sardegna. Anche per il nuovo anno accademico l'offerta didattica si amplia con nuovi corsi dedicati all'intelligenza artificiale, alla fotografia e al teatro, ai quali si aggiungono percorsi di alta specializzazione nel settore cinematografico, rivolti a chi desidera approfondire competenze artistiche e tecniche legate al mondo del cinema. L'Università Trexentese non è soltanto un luogo di formazione, ma anche un importante punto di riferimento per la vita sociale e culturale del territorio.

Le attività didattiche diventano occasioni di incontro, confronto e condivisione di esperienze, favorendo la partecipazione e mantenendo vivo il legame tra le persone e la comunità. Un'esperienza di formazione permanente che permette di coltivare interessi, scoprire nuove passioni e continuare a imparare a ogni età. Per iscriversi non è richiesto alcun titolo di studio: l'unico requisito è aver compiuto 18 anni. La struttura dispone di un'Aula Magna tecnologicamente attrezzata, degli uffici della direzione e di diversi laboratori dedicati alle attività didattiche e pratiche. Le iscrizioni sono ancora aperte anche a lezioni già avviate.