Tradizioni, creatività e produzioni locali si incontrano per costruire nuove opportunità di sviluppo culturale, economico e turistico. È questo l’obiettivo di “Vici e Vigne”, l’iniziativa in programma sabato 28 novembre a Ozieri, a partire dalle 9, a Palazzo Costi Garau, nell’ambito del Festival locale R.I.C.C.O., promosso dalla Città Metropolitana di Sassari. Una mattinata di confronto, musica e degustazioni ispirata ai principi del New European Bauhaus - bellezza, inclusione e sostenibilità - che metterà in dialogo artisti, studiosi, designer e produttori vitivinicoli, valorizzando il patrimonio identitario come risorsa per il futuro del territorio. L’iniziativa è organizzata dalla Città Metropolitana di Sassari nell'ambito del progetto Ricco- Rafforzamento dell'Industria Culturale e Creativa attraverso l'Open Innovation, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ozieri Marco Peralta, del consigliere della Città Metropolitana di Sassari Marco Murgia e del direttore del Conservatorio “Luigi Canepa” Andrea Ivaldi, Giuseppina Mallardi, responsabile programmazione e progetti comunitari di Multiss SpA, presenterà il progetto R.I.C.C.O. Seguiranno l’apertura musicale con Nino Manca e Franca Pinna, il forum “Voci ed economia del territorio”, con Fabio Calzia e Luna Maestosi, e un wine break con le cantine Associazione Alvarega, Signora Bella, Cooperativa Spes “Don Salis” e Società Agricola F.lli Pericu. La mattinata proseguirà con un approfondimento dedicato a Mario De Candia, “Il tenore Mario: una voce più forte del nome”, a cura dell'avvocato Ivano Iai, e si concluderà con il forum “Chi paga la tradizione?”. Modera la giornalista e docente Lucia Cossu. Le produzioni e le tradizioni di Ozieri. Spazio anche alle eccellenze enogastronomiche locali con l'Atelier R.I.C.C.O., allestito nella saletta d'ingresso di Palazzo Costi Garau con il supporto della Pro Loco. In esposizione i vini delle cantine del territorio, la spianata di Ozieri, i sospiri e le copulette, proposti attraverso degustazioni curate anche da figuranti in abito tradizionale, nelle versioni da gala e giornaliera. La festa continua nel centro storico. Dalle 18 l'appuntamento prosegue con “Su Trinta e Sant'Andria”, la notte bianca enogastronomica e culturale che animerà il centro storico di Ozieri con cantine aperte, musica e proposte gastronomiche.