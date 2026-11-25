Si avvia alla conclusione l’edizione 2026 di Ethno’s Festival Letterario, che nel fine settimana propone a Martis gli ultimi appuntamenti di un programma entrato nel vivo nel mese di novembre, con numerosi appuntamenti culturali che hanno intrecciato letteratura, musica e spettacolo. Venerdì 27 e sabato 28 novembre il festival offrirà al pubblico una serie di incontri per tutti i gusti, tra narrativa e performance dal vivo.

La giornata di venerdì si aprirà alle ore 18.30 al Museo Paleobotanico di Martis con Giampaolo Cassitta, che presenterà il suo libro La legge di Donna Matilde, evento in collaborazione con Ammajare. La serata proseguirà alle 21 al Centro Polivalente “V. Migaleddu” con Piergiorgio Pardo, autore di Matrilineare, un saggio che ricostruisce la storia del cantautorato femminile italiano. A dialogare con lui sarà Daniela Pes, con la moderazione di Barbara Vargiu, in un appuntamento che si svolgerà in collaborazione con il festival Fino a leggermi matto. A chiudere la serata spazio alla musica con il live di LÙMIA, ultimo progetto discografico della cantautrice Ilaria Porceddu e del compositore e sassofonista Emanuele Contis, che saliranno sul palco insieme a Nicola Vacca.

Sabato 28 novembre, alle 21, il Centro Polivalente “V. Migaleddu” ospiterà l'ultimo appuntamento del festival: il reading musicale Gli amori difficili di Italo Calvino, con la regia di Isabella Ragonese e le musiche originali di Rodrigo D’Erasmo. Il progetto sarà accompagnato dai suoni di Giuseppe Rizzo. Lo spettacolo è ispirato ai racconti di Italo Calvino, scritti tra il 1949 e il 1967.