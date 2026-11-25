A Siapiccia, sabato 28 novembre, si terrà la “Festa degli Anziani”. L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco del paese, associazione che quest’anno ha compiuto 40 anni di vita, e l’invito è aperto a tutta la comunità. Il programma prevede un pranzo conviviale, dedicato agli anziani del paese, affinché si crei un’occasione di socialità e condivisione di tempo. Un appuntamento atteso da tutta la comunità, di ritrovo, celebrazione e socializzazione. L’appuntamento è fissato per sabato, alle 12.30, negli spazi del Centro Sociale del paese.