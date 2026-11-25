Fotografie, dipinti, sculture, xilografie, versi e parole recitate: un unico grido contro la violenza sulle donne. Venerdì 27 novembre, alle 18, la Sala Espositiva dell'Associazione Remo Branca, in via Roma 68, ospita l'inaugurazione di "In- Violabili", una mostra collettiva dedicata alla violenza di genere.

Il progetto nasce nel laboratorio di fotografia dell'Associazione, guidato da Ignazio Pani. L'idea è di Carmela Rizzo, che l'ha portata avanti con la collaborazione di Gabriella Collu ed Elena Pintus. Il risultato è un'iniziativa che coinvolge numerose realtà culturali del territorio e diversi artisti esterni.

A esporre sono i componenti del laboratorio: Carmela Rizzo, Monica Giannoni, Adriana Melis, Maria Laura Porta, Emanuela Contessa, Gabriella Collu, Giulia Pisano, Marco Piras, Paolo Marcias, Luca Pitzianti, Ninfa Cataldo, Sandro Peddis, Nando Cireddu, Nicola Pipia, Giorgia Fois, Michele Guarino e Luciano Fadda. Accanto a loro ci sono Joshua, Kuro Neko, Debora, Valeria, Tatiana, Miky, Marta, Alpraz, Elma, Maena, Federica, Giorgia, Romeo, Maila, Valentina, Nick, Gigi, Cinzia, Elena e Veronica.

La novità più significativa riguarda l'accessibilità. Il titolo di ogni opera e una frase tematica saranno tradotti in CAA, la Comunicazione Aumentativa e Alternativa. È un sistema di simboli già molto diffuso nelle scuole, soprattutto con gli studenti nello spettro autistico, e permetterà anche alle persone con bisogni comunicativi complessi di cogliere il messaggio della mostra.

Spazio anche ai più piccoli. Tra le opere ci saranno i disegni dei bambini delle scuole elementari seguiti dagli insegnanti Christian Castangia e Donatella Autelitano, che hanno raccontato il tema a modo loro. Dopo l'apertura, gli stessi artisti condurranno laboratori didattici.

Per la serata inaugurale sono previsti gli interventi del presidente dell'Associazione Remo Branca, Stefano Cherchi, e dello stesso Ignazio Pani, responsabile del Laboratorio di Fotografia. Per il Comune di Iglesias parlerà l'avvocata Giuseppina Lorenzoni, che si occupa anche professionalmente di tutela legale contro la violenza di genere. Daniela Pani porterà invece la testimonianza della sua associazione di pesca tutta al femminile. In chiusura, gli allievi del Laboratorio di recitazione dell'Associazione saliranno in scena.