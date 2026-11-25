E dopo i grandi ospiti, un ultimo riflettore viene acceso su quattro fra gli autori più rappresentativi della letteratura sarda contemporanea: giovedì 26 e venerdì 27 sono le date finali per la terza edizione del Festival Lethèrario di Assemini, ideato e diretto dal giornalista e scrittore Giovanni Follesa con l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali. A far da teatro alle quattro presentazioni in programma è la Sala della Ceramica, nell'Auditorium Comunale di via Cagliari.

Due pomeriggi di libri, storie e incontri con autori, che fanno seguito agli appuntamenti svolti a inizio ottobre tra gli spazi della Biblioteca e quelli dello stesso Auditorium, in un cartellone che ha visto nomi di prestigio isolani e penisolani, da Mottola e Damilano a Chirico e Bianchini. L'assessore alla Cultura Sergio Nuvoli ha perciò scelto di calare il sipario sul Festival con alcuni dei protagonisti dell'attuale panorama editoriale locale, ciascuno presente con una differente storia, unita alle altre dal filo conduttore della vita narrata in tutte le sue sfumature, in un grande richiamo per il pubblico.

Si parte alle 17:30 di giovedì con Giulio Neri e il suo "Dei fiori che rinascono", specchio di una quotidianità sulcitana vissuta nella complessità dei rapporti umani, fra contraddizioni, paure e imperfezioni nel ritratto di una comunità e della sua identità più profonda, per proseguire alle 18:15 con Cristina Caboni a presentare "La curatrice di libri antichi", un romanzo che intreccia la ricerca delle radici, la memoria femminile e la salvaguardia del patrimonio letterario, nel sincero omaggio a tutte le donne colte e ribelli che hanno osato sfidare le convenzioni del proprio tempo.

Nel pomeriggio di venerdì ci si ritrova alla stessa ora per Maria Bonaria Capone con "Il peso dello specchio", storia ambientata nella periferia del capoluogo tra gli anni Ottanta e Novanta che vede protagoniste Aurora e la sua dolorosa relazione con il proprio corpo e con il giudizio altrui, concludendo ancora una volta alle 18:15 con Flavio Soriga per il suo "Omicidio a Villapedrosa", in un ritorno al noir incentrato sull'immaginario paesino dell'entroterra citato nel titolo, che riporta ora in scena l'investigatore Martino Crissanti per fronteggiare un'Isola lontana dalle cartoline, tra spopolamento, disoccupazione e predazioni dell'industria turistica.

Sono Francesca Matta e Luchino Chessa a moderare questi ultimi incontri, coda novembrina di un progetto finanziato dal Comune con il sostegno di Regione e Fondazione di Sardegna.