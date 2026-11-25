Quarantotto realtà vitivinicole, trentadue delle quali sarde, e un percorso di degustazione che attraversa in lungo e in largo il nostro mare, portando a Sassari un confronto tra territori, culture del vino e saperi agricoli. Il Salone dei vini artigianali del Mediterraneo è l'evento speciale dell'edizione numero 19 del Weekend dei Gusti.

La manifestazione organizzata dall'Associazione Taribari Il quartier generale sarà nel cuore della città, in via Cagliari, al civico 12, nello Spazio STAC allestito per ospitare il Salone, le Masterclass e alcuni dei laboratori in programma nel corso della settimana.

Il Salone propone oltre 120 etichette e mette al centro il racconto dei vignaioli, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere le persone e il lavoro che accompagnano la nascita di un vino. Dodici produttori fanno riferimento a VINOS, Vignaioli Nord Ovest della Sardegna, affiancate da altre 20 cantine sarde. Tra queste Tenute Dettori, Antichi Vigneti Manca, Deperu-Holler, Francesco Fiori, Cantina Canneddu, Viticola Mereu, Altea Illotto e Sa Defenza. Esperienze differenti che permettono di leggere, attraverso l’assaggio, paesaggi e interpretazioni diverse del vino.

Dall’isola lo sguardo si allarga al resto d’Italia, con produzioni di Toscana, Puglia, Sicilia, Liguria e Calabria. Nell’elenco figurano, tra gli altri, l’Azienda Agricola Fabiani, L’Archetipo, Arianna Occhipinti, Possa, Arcuri, Giuseppe Cipolla, Eduardo Torres Acosta e Le Calle.

Il percorso prosegue verso Francia, Spagna, Croazia, Grecia, Slovenia e Libano, disegnando una geografia nella quale il Mediterraneo è lo spazio di incontro tra identità agricole e sensibilità produttive.

La selezione è ampliata dai distributori Triple A e Vite Vini Distribuzione, attraverso le cui proposte il pubblico potrà avvicinarsi anche a esperienze come quelle di Milan, Kamara, Cotar, Château Musar, Casa Balaguer, Texier e Celler Credo.