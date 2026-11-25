Anche il Comune di Sestu partecipa alle iniziative per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Sul municipio è stato esposto un drappo rosso, in segno di rispetto per questa importante ricorrenza, e sono state previste anche iniziative. Domani alle 18 nella Biblioteca Comunale in via Roma si terrà la maratona di lettura “Voci contro il silenzio”. Chiunque potrà portare la sua voce, attraverso la lettura di una poesia, di un testo o di una testimonianza. “Portate la vostra voce, perché ogni voce conta. Perché rompere il silenzio è una responsabilità collettiva”, questo l’invito degli organizzatori dell’iniziativa.

Sabato invece alle 19, a Casa Ofelia in via Parrocchia si terrà lo spettacolo musico-teatrale “L’amore bugiardo”, messo in scena dell’associazione Il Flauto Magico. “Partecipiamo numerosi, coinvolgiamo i nostri figli, i nostri amici, le nostre famiglie. Facciamo sentire la voce di tutta Sestu contro la violenza e l’indifferenza”, è l’invito del sindaco Michele Cossa.

L’ingresso a tutti gli appuntamento è gratuito