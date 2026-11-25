Il teatro come strumento di sensibilizzazione, capace di dare voce a storie spesso silenziose e di stimolare una riflessione collettiva su una delle emergenze sociali più drammatiche. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Cabras propone, per il secondo anno consecutivo, un appuntamento teatrale dedicato a questo tema. Su iniziativa del'assessorato alle Politiche sociali e Pari opportunità, sabato 5 dicembre, alle 18.30 al Centro Polivalente di via Tharros, andrà in scena Ferite a morte, spettacolo curato dalla compagnia Teatro

delle Gocce, tratto dall'omonimo progetto teatrale ideato e diretto da Serena Dandini, con la collaborazione della ricercatrice del Cnr Maura Misiti. Adattato dal regista Pierluigi Caròla, lo spettacolo dà voce alle donne vittime di violenza, restituendo attraverso il teatro storie, esperienze e testimonianze che invitano a riconoscere, comprendere e non

ignorare un fenomeno che continua a coinvolgere un numero drammaticamente elevato di donne.

L'evento è patrocinato dalla Consigliera provinciale di Parità Martina Dell'Oro e dal Centro Antiviolenza Donna Eleonora di Oristano. Saranno le operatrici del Centro Donna Eleonora a curare il dibattito al termine dello spettacolo. «L'iniziativa vuole contribuire a mantenere alta l'attenzione della comunità, promuovendo consapevolezza e partecipazione e ribadendo l'importanza di un impegno condiviso nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere» afferma l’assessora alle Politiche Sociali e Pari opportunità Laura Celletti. «La violenza contro le donne non può essere considerata una questione privata, ma riguarda l’intera società e ci impone una responsabilità collettiva. Il teatro, attraverso la forza delle testimonianze, può aiutare a comprendere più profondamente questo fenomeno e a mantenere alta l’attenzione su un tema che non deve mai essere relegato a una sola giornata», dichiara il sindaco Andrea Abis. L'evento è consigliato a partire dai 16 anni. L'ingresso è gratuito, previa prenotazione al numero 3505858903, anche tramite WhatsApp.