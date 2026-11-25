La Sardegna come laboratorio della longevità, tra tradizioni, ricerca scientifica e attività sportiva. Sarà questo il filo conduttore dello Sport Summit Sardegna 2026, in programma mercoledì 9 dicembre, a partire dalle 18, al Teatro Doglio di Cagliari. L'iniziativa, organizzata da Innoversity e aperta al pubblico, riunirà medici, ricercatori ed esponenti del mondo dello sport.

L'edizione di quest'anno, intitolata Longevity & Performance, prenderà spunto anche dalla particolare concentrazione di centenari registrata in alcune aree dell'Isola, soprattutto tra Ogliastra e Barbagia. Un fenomeno che da tempo richiama l'attenzione degli studiosi e offre l'occasione per riflettere sull'influenza dell'alimentazione, delle relazioni sociali e degli stili di vita sull'invecchiamento.

Il programma si articolerà attorno a tre temi principali: le caratteristiche della longevità sarda, l'importanza dell'attività fisica per conservare forza e autonomia con il passare degli anni e il concetto di performance applicato anche alla vita quotidiana, dalla lucidità mentale al benessere psicofisico.

Tra i protagonisti della serata ci sarà Leonardo Pavoletti, ex attaccante del Cagliari, che porterà la propria esperienza maturata in nove stagioni con la maglia rossoblù. Accanto a lui Gianfranco Dotta, già tecnico dei velocisti della Nazionale italiana di atletica leggera, e diversi rappresentanti del mondo accademico e scientifico.

Interverranno, tra gli altri, il geriatra Paolo Francesco Putzu, le docenti dell'Università di Cagliari Eleonora Cocco, ordinaria di Neurologia, e Maria Chiara Fastame, ordinaria di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, e il professore di Bioingegneria Massimiliano Pau. Spazio anche al genealogista Pino Ledda, che ha ricostruito gli alberi genealogici degli abitanti di Seulo, e alla chef Maria Carta, fondatrice di Is Femminas.

«Vogliamo allargare lo sguardo e mettere in dialogo il patrimonio della longevità sarda con la scienza e lo sport», spiega Roberto Pintor, cofondatore e direttore di Innoversity, «non si tratta soltanto di aggiungere anni alla vita, ma di dare più vita ai nostri anni».

Durante l'incontro saranno inoltre assegnati gli Innoversity Sport Impact Awards, tre riconoscimenti destinati a persone e realtà impegnate nella promozione dello sport, della salute e del benessere sul territorio.