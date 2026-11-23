Anche Baressa dice “no” alla violenza di genere in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. La biblioteca comunale, infatti, per un pomeriggio si colora di rosso per dire no alla violenza sulle donne, aderendo alle iniziative previste mercoledì 25 novembre, "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne". Le iniziative sono curate da a Comune, Pro loco, Consorzio Due Giare, Comes e cooperativa Agorà, con un incontro aperto a tutta la comunità che ha come messaggio “La violenza non è amore. Stop alla violenza di genere”. Mercoledì 25, dalle 16, si potrà partecipare alla registrazione di brevi video e messaggi che contribuiranno alla realizzazione di un lavoro collettivo contro la violenza sulle donne. Un’occasione per dare voce ai propri pensieri e testimoniare, insieme, il rifiuto di ogni forma di violenza. Alle 17, un momento di riflessione con Luisella Anedda, autrice del libro “Tra i fili del burattinaio. Quando cala il sipario cade la maschera”, che dialogherà con Marco Antonio Scanu. Durante il pomeriggio sarà inoltre allestito uno scaffale a tema, con proposte di lettura dedicate.