A Siligo mercoledì 25 novembre le istituzioni, le associazioni, i cittadini che lo desiderano, metteranno nelle vie e piazze di Siligo le sedie vuote con la scritta “Posto occupato”. Quel posto sarà riservato per sempre ad una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere lì. Sarà un segno, un monito silenzioso, voce per chi non ha voce, che suggerisce a tutti di non sottovalutare mai i segnali della violenza e non voltarsi dall’altra parte.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Fondazione Maria Carta si fa sostenitrice di “Posto occupato”, la campagna di sensibilizzazione sociale contro tutte le violenze di genere, 365 giorni l’anno. Partita nel 2013 da Rometta, piccolo comune in provincia di Messina, su iniziativa di Maria Andaloro, “Posto occupato” è una campagna virale, gratuita, che ha l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere. «Il fenomeno è culturale e non è sufficiente per combatterlo un pur articolato apparato repressivo, occorre adottare misure che incidano sulla formazione culturale delle persone, supportare la crescita femminile nella società, contrastare in ogni occasione sia gli stereotipi di genere che la violenza strisciante che purtroppo è diffusa». Questo il pensiero dell’avvocata Rosanna Mura, difensore civico della Regione Autonoma della Sardegna.

«Per il terzo anno consecutivo aderiamo con piacere a una iniziativa così importante, utile per sensibilizzare tutti noi sul fenomeno orribile della violenza contro le donne – afferma Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta –. L’ho detto da tempo e lo ribadisco con forza anche in questa occasione. Gli uomini che usano violenza contro le donne si devono dimettere da uomini».