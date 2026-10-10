E' in corso (con la conclusione fissata per questa sera ), la prima edizione di "Burcei tra Biodiversità e Tradizione", la prima edizione di un evento che vuole diventare un appuntamento fisso per il nostro territorio. Al centro dell'attenzione le razze asinine della Sardegna con le attenzioni rivolte in particolare ad alcune razze di Aziende agricole di Burcei, San Vito e Villasalto. Presenti anche i bambini delle scuole del paese accompagnati dai tecnici di "Anareai", Paolo Biggio e della Asl, Valentina Paci.

Attenzione anche sul convegno alla scoperta delle razze asinine della Sardegna, con i relatori intervenuti che hanno anche messo l'accento su "un mondo che ha un bisogno urgente di fare rete. Hanno parlato Giovanni Paolo Biggio (ANAREAI), Sara Casu (ASVI), Silvio Addari (AGRIS), Bianca Falchi e Valentina Paci (ASL ), Daniela Sitzia (ANCI Sardegna),Fabio Correddu (UNISS), Stefania Olla e Giorgio Melis (LAORE), Simona Cao (Coop. Sociale Killia) e Silvia Doneddu (GAL SGT).

<Il messaggio più forte che è emerso-ha detto il sindaco Marcello Malloru- è chiaro. Serve una rete forte tra allevatori, associazioni di categoria, GAL, ASL, ANCI, Università e Istituzioni. A Burcei, ci siamo impegnati concretamente a lavorare per costruire una prima "Rete dei Comuni per la tutela della biodiversità".

A fine convegno si è esibito il Gruppo Folk "A Passu Antigu" di Burcei accompagnato dall'organetto di Cesare Piu. Per oggi, in chiusura, è in programma la Rassegna Folkloristica "Ballus a Premius" a cura del Gruppo Folk "A Passu Antigu", con le musiche di Matteo Muscas, Luca Schirru e la voce di Luigi Zuncheddu.

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