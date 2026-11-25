Il progetto “Incontri di montagna” prosegue a Sinnai il suo cammino con il secondo appuntamento della quinta edizione fissato per venerdì 27 novembre, alle ore 18,30, nella biblioteca comunale.

La rassegna tematica, ideata da Marco Mura (pedagogista) e da Amos Cardia (Sardinia Biking), dà voce a storie che raccontano avventure a contatto con la natura che si coniugano con la tutela ambientale e la promozione del territorio. Questa volta si fa tappa in Nepal, con Dario Zara (34 anni), musicista e alpinista, che proprio quest'anno ha conquistato la vetta del monte Himlung Himal (7.126 metri) in compagnia della sua tromba. Lo ha fatto collegando la sua ascesa ad una nobile causa umanitaria, con una raccolta fondi in favore dei giovani colpiti duramente durante le violente rivolte esplose lo scorso settembre, a Kathmandu.

Nel corso della serata verranno proiettati video e fotografie che accompagneranno la narrazione della recente avventura di Zara: sarà possibile partecipare con domande e riflessioni sull'esperienza maturata dal protagonista. L'ingresso è libero e gratuito.